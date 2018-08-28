Борис Бабин, представитель президента Украины в АР Крым заявил, что готовится политическое решение по денонсации договора с Россией по Азовскому морю. Об этом он рассказал в эфире канала 112 Украина.

"У нас были соответствующие совещания, мы выслушивали позицию соответствующих ведомств и по вопросам соглашения 2003 года, и по вопросам более контраверсионного соглашения 1993 года в отношении рыболовства на Азове. Но главным в противодействии агрессору и в Крыму, и на Донбассе, и на Азовском море является усиление соответствующей военной составляющей и обеспечение должного уровня безопасности", - сказал Бабин.

Представитель президента выразил уверенность, что на основании тех материалов, которые предоставляло его ведомство и другие органы власти, которые владеют реальным положением дел на Азовском море, будут приняты соответствующие политические решения, а в пределах своих полномочий органы власти будут их выполнять и искать соответствующие механизмы их реализации.

Эти вопросы теперь заключаются в процессе обсуждения между различными уполномоченными должностными лицами.

"То, что это вопрос, безусловно, находится в приоритете и у президента Украины, и у центральных полномочных органов власти - я это гарантирую", - сказал Бабин.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия угрожает ввести свой военный флот в Азовское море.