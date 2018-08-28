Вчера, 27 августа, в Нью-Йорке, на острове, где расположена знаменитая статуя Свободы, во время ремонтных работ вспыхнул пожар. Туристов и персонал комплекса пришлось срочно эвакуировать. Здесь загорелись три газовых баллона с пропаном. Об этом сообщает канал ABC.

Во избежание худшего Служба национальных парков (FDNY) решила срочно эвакуировать всех 3 400 человек с Острова Либерти.

Людей с острова Свободы на близлежащий остров Эллис, перевезли катера, сообщил журналистам Роджер Сакович, командир Манхэттенского Департамента FDNY. Он сказал, что каждый катер вмещает от 500 до 1200 человек.

В ходе эвакуации один из сотрудников музейного комплекса получил незначительные ранения.

Ранее "Страна" сообщала, что в США четыре четыре человека погибли при крушении самолета, в их числе парашютный инструктор из Беларуси.

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