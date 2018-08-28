Китай добился "значительных успехов" в разработке ракеты класса "поверхность-поверхность" с электромагнитным ускорителем запуска. Об этом сообщила в понедельник газета South China Morning Post со ссылкой на куратора этого проекта Хань Цзюньли.

По словам ученого, речь идет о первой в своем роде в мире ракете, которая запускается при участии системы, схожей с электромагнитными катапультами, используемыми на авианосцах. Это даст возможность обеспечить реактивному снаряду очень высокий первоначальный разгонный импульс, что, в свою очередь, позволит увеличить дальность полета.

"Электромагнитная катапульта также может способствовать тому, чтобы стабилизировать ракету во время старта и улучшить точность попадания", - считает военный обозреватель из Пекина Чжоу Чэньмин.

По мнению экспертов, ракеты подобного типа с предположительной дальностью полета в несколько сотен километров будут развернуты в горных районах Тибета и могут быть направлены в том числе против Индии.

Низкое атмосферное давление в условиях высокогорья существенно снижает сопротивление воздуха, что позволит увеличить радиус действия данного оружия. В то же время разряженный воздух может сказаться на ухудшении аэродинамических качеств и точности попадания ракеты. Поэтому наличие электромагнитного ускорителя как раз призвано стабилизировать ее траекторию полета, что сделает ее мощным оружием в условиях высокогорного плато, отмечает издание.



В прошлом году Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже задействовала на учениях в Тибете 300-мм реактивные системы залпового огня PHL-03, которые аналогичны российской РСЗО "Смерч". Вместе с тем в КНР сейчас также ведется разработка ракет с лазерной корректировкой.

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