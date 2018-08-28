Потери Украины от отказа России транспортировать через украинскую территорию природный газ достигнут более 3% ВВП - это больше потерь России от всех санкций. Об этом во время круглого стола заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает УНН.

"Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы (от газа в ЕС - Прим.ред.). Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию - это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении - 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены", - подчеркнул Витренко.

Ранее Россия, Украина и Еврокомиссия с участием Минэкономики ФРГ обсудили в июле возможные объемы транзита российского газа через территорию Украины после 2019 года.

Отметим, необходимость в трехсторонних переговорах возникла из-за истечения в конце 2019 сроков действия двух контрактов, подписанных в 2009 году между "Газпромом" и "Нафтогазом": о поставках газа в Украину и о транзите газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию.

Как сообщала "Страна", "Нафтогаз" хочет передать функции всех членов правления в руки Коболева

Мы писали, что в Нафтогазе надеются, что Дания и США остановят строительство Северного потока-2.

Ранее сообщалось, что Россия не отказывается использовать ГТС Украины после 2019 года.