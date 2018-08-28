Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий в понедельник сообщил, что Киев и Брюссель в скором времени подпишут соглашение о предоставлении стране макрофинансовой помощи на €1 млрд. Стороны договорились об условиях, однако их содержание пока не разглашается.

"Прогресс есть, условия есть. Я, к сожалению, не могу их вам раскрыть, пока не будет подписано соглашение. Подписано оно будет в ближайшее время", - приводит слова дипломата агентство "Украинские новости".

Совет ЕС в конце июня одобрил начало четвертой программы помощи для Украины, размер которой составит €1 млрд. Против этого выступила только Венгрия.

Ранее в Брюсселе заявляли о намерении оказать Киеву макрофинансовую помощь, но на условиях реального прогресса в борьбе с коррупцией. Как ожидается, средства будут направлены на стабилизацию экономики и структурные реформы.

Как сообщала "Страна", ранее Йованович и Болтон встретились с лидерами фракций Рады и рассказали о Волкере, МВФ и коррупции.

Мы писали, что в Министерстве финансов Украины объявили, когда ждут миссию МВФ в Киеве.

Пока МВФ не дает, Минфин занял $725 млн на международном рынке под высокий процент.