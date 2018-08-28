Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила запланированный на вторник визит в Украину, чтобы отправиться в Вашингтон для переговоров по вопросам торговли. Об этом сообщило в понедельник агентство Agence France-Presse (AFP).

США и Мексика ранее в понедельник объявили о достижении договоренности, призванной прийти на смену трехстороннему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).



"Принимая во внимание внушающее надежду заявление о достижении прогресса на двусторонних переговорах между Соединенными Штатами и Мексикой, министр Фриланд отправится в Вашингтон для продолжения переговоров", - цитирует агентство официального представителя МИД Канады Адама Остина. Агентство сообщает, что визит главы канадского МИД в США состоится во вторник.

Посольство Канады в Киеве также заявило AFP, что Фриланд не приедет в Украину во вторник, как было намечено. "Да, визит был отменен", - сообщили в посольстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренностей с Мексикой по торговле, которые придут на смену NAFTA, отметив, что стороны заключают "прекрасную сделку". Глава Белого дома 16 августа сказал, что Вашингтон не пойдет на перезаключение торгового соглашения с Мехико и Оттавой, если на этих переговорах не произойдет прорыв, отвечающий интересам США.

При этом представитель МИД Канады Адам Остин ранее в понедельник заявил, что его страна заключит новое торговое соглашение с Соединенными Штатами только на выгодных для себя условиях.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой было подписано в 1992 году, вступило в силу в 1994-м. По требованию Трампа в 2017 году стороны начали консультации о перезаключении этой договоренности на новых условиях.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, которая оказалась невъездной в Россию, собиралась посетить Украину 28 августа.

p>Как сообщала "Страна", США и Канада опубликовали совместное заявление по миротворцам на Донбассе.

Также "Страна" писала, что в апреле министр иностранных дел ФРГ встретился в Берлине с канадской коллегой Христей Фриланд по углубленному обсуждению украинской тематики, в том числе министры говорили о перспективах размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН.