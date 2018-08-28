В КП "Киевский метрополитен" напомнили, что обменять с доплатой синие жетоны на зеленые можно не позднее, чем 31 августа в 19:00.

Как сообщает пресс-служба киевского метрополитена в Facebook, обмен производится только в сервисных центрах метрополитена с доплатой. За один жетон необходимо доплатить 3 гривни. Сервисные центры, где можно обменять жетоны, работают ежедневно с 8.00 до 19.00, обеденный перерыв длится полчаса с 12.00 до 12.30.

Фото: facebook.com/kyivmetro/

В ведомстве отметили, что сервис-центры метрополитена находятся по таким адресам: ст. м. "Майдан Независимости", ст. м. "Дорогожичи", ст. м. "Политехнический институт", ст. м. "Дарница" (вестибюль №2, со стороны центра города).



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