Телеканал HBO выпустил ролик с анонсами новых фильмов и новых сезонов телесериалов. Среди этих кадров фанаты заметили небольшой кусочек нового сезона "Игры престолов".

Об этом сообщила Meduza.

По-настоящему новыми, при этом, оказались лишь кадры, на которых Джон Сноу подходит к Сансе и обнимает ее. Это – не более двух секунд из всего хронометража.

Фанаты выдвинули несколько теорий о том, что могут значить эти кадры. Так, судя по фону на видео, действие происходит в Винтерфелле, родовом замке дома Старков, - можно предположить, что Сноу успешно вернулся домой.

Во второй части фрагмента зрители видят лицо Сансы, обнимающей брата. Она выглядит недовольной.

Выход финального сезона "Игры престолов" запланирован на 2019 год. Ожидалось, что его начнут показывать в апреле, но 26 августа супервайзер спецэффектов сериала Джо Бауэр рассказал, что работа над графикой будет идти как минимум до мая - из-за этого появились предположения, что премьеру сезона сдвинут на вторую половину года.

В HBO заверили, что сериал начнут показывать в первой половине 2019 года.

Видео: youtube.com/

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