Синоптик Наталья Диденко показала карту температур в обед 27 августа.

"Серьезный контраст температурный в Украине в обед. Фактическая погода.

От +14 градусов на Западе до +32 градусов в южной части. В Киеве 29 градусов", -написала она.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", ранее появились фото, как австрийские Альпы засыпало снегом в последние дни лета

Мы писали, как изменится погода в Украине в последний вторник августа по данным Укргидрометцентра.

Ранее мы писали про погоду на неделю в Киеве. В среду резко похолодает и пойдет дождь. Синоптики обещают резкое похолодание и дождь в середине недели в Киеве. При этом, в День знаний 1 сентября, осадков не будет и немного потеплеет.