27 августа город Хемниц (федеральная земля Саксония, ФРГ) прожил под знаком массовых беспорядков. Тысячную волну протестов с активным участием сотен представителей "правых кругов", спровоцировало произошедшее накануне убийство 35-летнего этнического немца. Беспорядки носят ярко выраженный антимигрантский характер и отличаются особой агрессивностью, пишет МК.



Официальной информации о причинах и ходе конфликта с фатальным исходом для одного из его участников немного. По одной информации конфликт возник после того, как двое бывших "российских немцев" заступились за девушку, к которой пристали арабы: словесная перепалка быстро переросла в драку, затем арабы взялись за ножи, после чего один из граждан Германии был ранен, а другой - мужчина 35 лет - убит. Однако, позже оказалось, что это не так.

- Действительно, версия про девушку первоначально была, но впоследствии не подтвердилась, - сообщил живущий в Германии известный политолог Александр Рар. - Спор возник по какой-то другой причине, но о ней пока официально не сообщается. Не подтвердилась и первоначальная информация о российских корнях погибшего: на самом деле, это был немец с кубинскими корнями.

Уже в воскресенье вечером участие в несогласованной демонстрации в центре Хемница приняли участие несколько сотен, а по другим данным до 2 тысяч человек. Активную роль в массовых акциях протеста со скандированием антимигрантских лозунгов и угроз в адрес приезжих сыграли представители германских "правых".

В городе начались погромы и нападения на улицах на людей, чья внешность позволяет предположить, что это мигранты.

Как сообщил Александр Рар, "людей избивали на улицах. Например, известно, что в результате нападения пострадал афганец и даже болгарин, которого приняли за араба". При этом полиция, как отмечают местные СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре Хемница, ожидает "новых демонстраций против мигрантов в городе. Люди, местные жители в бешенстве: по их словам, они не чувствуют себя в безопасности, поскольку все мигранты якобы ходят с ножами".

К настоящему моменту немецкая полиция задержала двоих подозреваемых в убийстве: 23-летнего сирийца и 22-летнего иракца. Но этот шаг немецких властей не предотвратил акций протеста местных жителей. Погибший оказался немцем с кубинскими корнями.

Главная цель властей на данный момент, по словам Александра Рара, "не допустить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и успокоить людей. Основную ответственность за начавшиеся беспорядки они пытаются возложить на правых радикалов и экстремистов. Однако на самом деле в Германии, особенно, Восточной, сложилось серьезное недовольство миграционной политикой и среди обычных людей. Поэтому есть опасения, что антимигрантские выступления, пока имеющие место лишь в Хемнице, могут распространиться по всей территории бывшей ГДР, где потенциал правого направления выше, чем в западных районах страны".

Руководство страны уже выступило с заявлением, осуждающим не столько тех, кто спровоцировал конфликт, сколько участников акции протеста. Как заявил 27 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, "Германия не приемлет самосуда и распространения ненависти, и мы считаем, что группам, которые хотят распространять ненависть на улицах, нетолерантности и экстремизму, в Германии нет места».

Кроме того, по словам Зайберта, власти страны "осуждают самым решительным образом охоту на ведьм в отношении людей другой национальности".

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