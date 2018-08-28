Вечером, 26 августа, в Виннице пьяный мужчина перерезал себе вены, когда приехала полиция. Об этом сообщает местное издание vinbazar.com. Инцидент произошел на улице Симона Петлюры.

Патрульные получили вызов о семейной ссоре: полицию вызвала женщина, которая не могла утихомирить нетрезвого 28-летнего сына, который, по словам женщины, неадекватно себя вел, морально унижал мать и создавал ей невыносимые жизненные условия.

Разозлившись, что мать вызвала патрульных, молодой человек достал лезвие канцелярского ножа и провел им по запястью.

Патрульные мгновенно отреагировали: остановили мужчину, достали аптечку, наложили жгут и остановили кровотечение.

Фото: vinbazar.com

На место события вызвали скорую помощь и передали правонарушителя медикам.