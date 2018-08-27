В Британии, в городе Бат, полиция опечатала квартиру, в которой нашли тело 20-летнего парня. Об этом сообщил Daily Mail.

После посещения квартиры, в которой было обнаружено тело, полицейские пожаловались на плохое самочувствие. Предполагается, что там распылили неизвестное химическое вещество.

После этого квартиру опечатали сотрудники в специальных защитных костюмах.

Сообщается, что для общественности на данном этапе инцидент не представляет риска. Перекрытие дороги рядом с домом в полиции объяснили необходимостью обеспечения безопасности полицейских, которые работают на месте происшествия.

Как сообщала "Страна", в Британии после отравления Скрипалей выпустили водку "Новичок" и тут же закрыли ее производство.

Ранее мы писали, что в Британии под ударом "Новичка" оказался уже третий город.

Также в Британии полиция спасла 82 чихуахуа из заброшенного дома.