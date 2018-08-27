Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп в понедельник по телефону обсудили торговые вопросы, ситуацию в Сирии и в Украине, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайбер, передает Интерфакс-Украина.

"Канцлер Ангела Меркель и американский президент Дональд Трамп сегодня во второй половине дня провели телефонный разговор. Политики обеспокоены гуманитарной ситуацией в сирийском регионе Идлиб. Россию призывают cдерживающим образом повлиять на сирийский режим, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - говорится в заявлении Зайберта.

По его словам, также Трамп и Меркель обсудили Украину и ситуацию в регионе западных Балкан.

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