Журналист Андрей Лохматов показал видео, которое снял его коллега в Николаеве, 27 августа, когда туда приехал президент Порошенко. Ситуацию, которая сложилась, когда журналист попробовал взять комментарий у президента, Лохматов отписывает так: "Он хватает рукой микрофон, силой опускает его вниз, чтобы не было слышно, и говорит: "Ты выйдешь и я тебе расскажу".

Фото: facebook.com/andrey.lohmatov

Также он разместил видео, на котором присутствует этот момент.

Сначала Порошенко опускает микрофон журналиста Ивана Казоры, а его самого не пропускает охрана, а потом журналист оттесняет и губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

"Я думаю, Петро Порошенко, как глава европейского государства, теперь может с гордостью показывать это видео своим коллегам Макрону или Меркель, как он по-государственному решает вопрос с надоедливыми журналистами и обеспечивает свободу слова в Украине. А Олексій Савченко обязательно нужно дать награду за успешную охрану президента от журналистов - телохранителей на приезды в Николаев можно с собой не брать, Алексей Юрьевич сам справится," - написал журналист.

Видео: facebook.com/andrey.lohmatov

Как сообщала "Страна", в сентябре Порошенко поедет в Нью-Йорк на Генеральную ассамблею ООН.

Мы писали, что Порошенко провел день Донецка в Авдеевке и открыл там газопровод.