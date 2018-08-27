C 28 августа можно будет на месяц вывезти ребенка за границу для лечения, обучения, участия в соревнованиях, фестивалях и т.д., не получая согласия родителя, проживающего отдельно.

При решении вопроса временного выезда за границу необходимо подтвердить место жительства ребенка. Порядок подтверждения урегулирован постановлением Кабмина от 22 августа 2018 года № 620, передает ЮрЛига.

С этой целью тот из родителей, с кем проживает ребенок, подает в службу по делам детей по месту жительства ребенка следующие документы:

заявление;

копию паспорта заявителя;

копию паспорта ребенка (при наличии);

справку о регистрации места проживания заявителя (в случае если в паспорте отсутствуют данные о регистрации места жительства);

справку о регистрации места проживания ребенка;

копию свидетельства о рождении ребенка;

копию решения суда о расторжении брака (при наличии);

подтверждение об отправке заказного письма второму родителю (при наличии);

копию документа, выданного лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения, в порядке и по форме, установленным Минздрава (для временного выезда ребенка с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями).

Служба по результатам рассмотрения указанных документов, посещения ребенка, проведения беседы с тем из родителей, кто проживает отдельно (в случае возможности), или беседы с ребенком, достигшим 14 лет, готовит заключение о подтверждении места проживания ребенка и проект решения/распоряжения об утверждении заключения.

Основаниями для отказа в утверждении заключения являются:

непредставление заявителем документов;

наличие решения суда, в котором определено место жительства ребенка с другим родителем или открытое производства по делу по определению места жительства ребенка.

Решение/распоряжение об утверждении заключения службы по делам детей принимает районная госадминистрация, исполнительный орган городского, районного, сельского, поселкового совета в течение семи рабочих дней со дня подачи заявления.

Служба по делам детей в день принятия решения информирует о нем заявителя (по телефону) и родителя, который проживает отдельно (в случае, если место его проживания известно) - путем направления ему копии решения/распоряжения заказным письмом.

Если в течение десяти рабочих дней такое решение/распоряжения не обжаловано, оно вступает в законную силу и его копия, заверенная в установленном порядке, выдается заявителю для предъявления при пересечении государственной границы Украины.

Решения/распоряжение действует в течение одного года.

Постановление № 620 вступает в силу 28 августа одновременно с Законом № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, которым предусмотрено, что:

- должники по алиментам не смогут снять с учета или перерегистрировать авто;

- за превышение срока самостоятельного вывоза ребенка за границу предусмотрен штраф;

- органы опеки будут регулярно контролировать целевое использование алиментов;

- с августа ребенка можно будет самовольно вывезти на месяц за границу;

- алименты начнут определять исходя из расходов родителя.

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