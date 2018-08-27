Масштабное ДТП вечером 27 августа произошло под путепроводом возле станции метро "Берестейская". Об этом сообщает Telegram-канал Киев Оперативный.

Известно, что в аварию попали сразу 7 автомобилей, по другим данным, автомобилей было шесть, они столкнулись в левом ряду, вероятно, из-за несоблюдения дистанции.

Фото: Страна.ua

Образовалась большая пробка в сторону Святошино из города.

Как сообщала "Страна", опубликовано видео ДТП на Днепровской набережной Киева, где девушка на авто влетела в столб. Напомним, 25 августа, водитель легкового автомобиля в опасной ситуации не справилась с управлением и вылетела в столб на Днепровской набережной. За рулем автомобиля находилась девушка, она не пострадала. Чудом также уцелел и велосипедист, который в момент ДТП находился на злополучном перекрестке.

Ранее в Киеве пьяный водитель устроил крупное ДТП и сопротивлялся полиции.

Мы писали, что на Крещатике такси сбило пешехода и скрылось с места ДТП.

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