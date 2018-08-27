В австрийских Альпах выпало до 40 см снега. О погодном сюрпризе этого года сообщает местная метеослужба. "Сначала жара, теперь раннее начало зимы со снегом (в горах -Прим. ред.) выше 800 метров. Жители и туристы в альпийских долинах Австрии, вероятно, не поверили своим глазам, выглянув в окно: за ночь выпал сильный снег. И это 26 августа!", - удивляются сами синоптики.

В частности, отель "Рудольфсхютте" на высоте 2315 м над уровнем моря в земле Зальцбург засыпало полностью. Высота снежного покрова достигла 40 см. На высоте 1800 м выпало 10 см снега.

Впрочем, ситуация не так уж уникальна. Специалисты говорят, что августовский снег случается каждые 10-20 лет. Обращает на себя внимание перепад температур. Еще в пятницу в этих местах воздух прогревался до 30 градусов. Прогноз погоды обещает, что жара до 31 градуса вернется уже во вторник и среду. Очевидно, последняя в этом году. Снег выпал также в горах Германии, в частности в Баварии.

Фото: facebook.com/tonline.wetter

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