Во вторник, 28 августа, погоду в Украине будет определять сухой и жаркий воздух. Лишь в западной части страны - влажная и прохладная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

Фото: meteo.gov.ua/

В западных и Житомирской областях ожидаются местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 17-22°; днем 27-32°, в западных областях 19-24°. На западе Украины дождь с грозой. Температура воздуха ночью +13 +15 градусов, днем +21 +24 градусов.

В Киеве ожидаются осадки, температура ночью 15-17°, днем 27-29°.

Ранее "Страна" писала о том, что украинцев предупредили о негативном влиянии погоды на самочувствие с 27 августа.

Также мы сообщали, что климатологи обещают экстремально жаркие пять лет жителям планеты Земля, начиная с 2018 года.