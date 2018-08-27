При проведении государственной регистрации (перерегистрации) и снятии с учета транспортного средства, уполномоченные лица сервисного центра МВД будут проверять наличие данных о его собственнике в Едином реестре должников и вносить соответствующую отметку на заявлении собственника. В случае наличия таких сведений в реестре перерегистрация и снятие с учета транспортного средства не производится, пишет ЮрЛига.

Соответствующее постановление от 22 августа 2018 года № 621 "О внесении изменений в пункт 15 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов" вступает в силу 28 августа одновременно с Законом № 2475-VIII относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание, которым предусмотрено, что:

за превышение срока самостоятельного вывоза ребенка за границу предусмотрен штраф;

органы опеки будут регулярно контролировать целевое использование алиментов;

с августа ребенка можно будет самовольно вывезти на месяц за границу;

алименты начнут определять исходя из расходов родителя.

Как сообщала "Страна", Брэд Питт рассказал, сколько он платит алиментов Анджелине Джоли на содержание детей.

Мы писали, что в Украине суду разрешили назначать размер алиментов, исходя из расходов родителя.

Ранее Порошенко подписал закон о штрафах и наказаниях за неуплату алиментов.