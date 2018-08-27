Вадим Титушко, чья фамилия стала в Украине именем нарицательным, объявлен в розыск, потому как подозревается в совершении разбойных нападений в составе банды с целью ограбления.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин у себя в Facebook.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже именем собственным и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области. Так, Вадим Титушко, 1993 г.р., обоснованно подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления", написал Аброськин.

"Странный человек, которого время и сомнительная слава ничему не научили", резюмировал заместитель главы Национальной полиции Украины.

Вадим Титушко стал известен 18 мая 2013 года, когда в центре Киева в результате конфликта с участием неизвестных молодых людей спортивного телосложения пострадали журналист "5 канала" Ольга Сницарчук и фотограф одного из изданий Влад Содель.

21 мая по подозрению в хулиганстве на акциях был задержан житель Киевской области В.Титушко.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева приговорил В.Титушко к лишению свободы сроком на 3 года с отсрочкой выполнения на 2 года.

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