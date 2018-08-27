Сельским учителям Украины собираются дать льготы на жилье с отоплением и электричеством
Минсоцполитики разработало правительственное постановление с целью приведения положений Порядка предоставления льгот, компенсаций и гарантий работникам бюджетных учреждений, военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава в соответствие с Законом.
Законом "Об образовании" № 2145-VIII предусмотрено предоставление педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, льгот на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм, передает ЮрЛига.
22 августа Кабмин на своем заседании утвердил соответствующее постановление № 657, реализация которого позволит законодательно урегулировать вопрос реализации права на льготы за пользование жильем с отоплением и освещением, на приобретение твердого топлива педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа.
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