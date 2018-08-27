Минсоцполитики разработало правительственное постановление с целью приведения положений Порядка предоставления льгот, компенсаций и гарантий работникам бюджетных учреждений, военнослужащим, лицам рядового и начальственного состава в соответствие с Законом.

Законом "Об образовании" № 2145-VIII предусмотрено предоставление педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа, льгот на бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением в пределах установленных норм, передает ЮрЛига.

22 августа Кабмин на своем заседании утвердил соответствующее постановление № 657, реализация которого позволит законодательно урегулировать вопрос реализации права на льготы за пользование жильем с отоплением и освещением, на приобретение твердого топлива педагогическим работникам, работающим в сельской местности и поселках городского типа.

Как сообщала "Страна", в Госбюджете не хватает 4,4 млрд гривен на зарплаты учителям.

Мы писали, что учителям украинского в иноязычных школах дали самую большую надбавку к зарплате из возможных.

Ранее учителям будут доплачивать 20% за работу в инклюзивных классах и группах.