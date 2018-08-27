Расположенный на линии разграничения контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Майорское", закрытый из-за обстрелов 23 августа, возобновит работу в 6 утра во вторник, 28 августа. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил (ООС).

"В связи с улучшением ситуации с безопасностью в районе КПВВ "Майорское" командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев принял решение об открытии КПВВ "Майорское" с 6.00 утра завтра, 28 августа 2018 года", - говорится в сообщении пресс-центра.

Также отмечается, что командование объединенных сил предостерегает силы противника от дальнейшего осложнения ситуации в районе всех КПВВ на Донбассе и оставляет за собой право в соответствии с законами Украины предпринимать более решительные шаги в случае обострения обстановки.

Напомним, накануне Дня Независимости Украины, 23 августа, в связи с регулярными обстрелами КПВВ "Майорское" со стороны противника командующий объединенных сил принял решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через этот пропускной пункт на период существования такой угрозы.

Ранее "Страна" сообщала, что пункт пропуска "Майорское" в зоне ООС все еще не работает.

Также мы писали о том, что прекратил работу пункт пропуска "Майорское" на трассе Горловка - Бахмут.