В прокуратуре Киевской области сообщили о завершении досудебного расследования в отношении служащей, которая мошенническим путем завладела зданием стоимостью почти 8 млн грн. Под процессуальным руководством Бориспольской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Прокуратурой установлено, что злоумышленница, имея право подписи от имени общества, будучи должностным лицом, мошенническим путем завладела коммунальным зданием площадью более 700 кв.м. Так, служащая, злоупотребляя доверием государственного регистратора предоставила ему документы, на основании которых из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества были удалены все записи касаемо здания.

В дальнейшем, общество приобрело право частной собственности на здание, в результате чего последнее выбыло из коммунальной собственности территориальной общины Бориспольского района. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Иск местной прокуратуры об истребовании недвижимости из чужого незаконного владения, а также о признании недействительными ряда сделок, был удовлетворен судом.

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