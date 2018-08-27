Кабмин разрешил вывозить ребенка на месяц за границу без нотариально заверенного согласия второго родителя при наличии решения суда или органа опеки, в котором определено место проживания ребенка с выезжающим родителем. Об этом пишет "Лига" со ссылкой на постановление правительства от 22 августа 2018 года № 619.

Сообщается ,что с 28 августа родитель (доверенное лицо с удостоверенным нотариусом согласием) сможет самовольно вывезти ребенка до 16 лет на месяц при предъявлении решения суда или органа опеки или их копий, удостоверенных нотариально или органом, их выдавшим, в котором определено (подтверждено) место проживания ребенка с выезжающим (уполномачивающим) родителем. Нотариально удостоверенное согласие второго родителя не требуется.

Без согласия второго родителя больше чем на месяц можно будет вывезти ребенка с инвалидностью и ребенка, болеющего тяжелыми заболеваниями. При этом необходимо предъявить следующие документы или их копии, удостоверенные нотариально или органом, их выдавшим:

справку, выданную органом ГИС, частным исполнителем, о наличии задолженности по уплате алиментов (если совокупный размер задолженности превышает сумму соответствующих платежей за три месяца);

документ, выданный врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического заведения, в порядке и по форме, установленных Минздравом (если сумма задолженности по алиментам составляет более трех, но не больше четырех месяцев).

Также вывезти ребенка за границу без нотариально удостоверенного согласия второго из родителей можно будет и имея на руках справку о задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за четыре месяца, выданную органом ГИС, частным исполнителем.

При временном выезде из Украины граждан на срок до одного месяца при предъявлении решения суда или органа опеки и попечительства тот из родителей, который намерен выехать с ребенком или уполномочил на это нотариально удостоверенным согласием других лиц, проверяется пограничниками в части отсутствия сведений по нему в перечне сведений о должниках по решениям об установлении свидания с ребенком и устранении препятствий в таковом Единого реестра должников.

Если такие сведения в Едином реестре должников есть, пограничник отказывает в пересечении государственной границы с ребенком. При этом пограничник выносит обоснованное письменное решение с указанием причин отказа, один экземпляр которого выдается тому, кому отказано в пересечении границы.

Отсутствие возможности проверить в Едином реестре должников наличие таких сведений не может быть основанием для отказа в пересечении границы.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховный суд решил, при каких условиях мать может вывезти за границу ребенка вопреки воле отца.

Также мы писали о том, что из Украины попытались вывезти 5 детей по поддельным разрешениям от родителей.