Торги на межбанке в понедельник, 27 августа, завершились подорожанием американской валюты сразу на 9 копеек – к концу дня котировки установились на уровне 27,95-27,97 грн./$. Об этом UBR.ua сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Финансисты отмечают солидный избыток гривневой ликвидности и сетуют на продолжающиеся выплаты НДС-возмещений, которые Госказначейство начало выбрасывать на рынок с конца прошлой недели, что подогревает спекулятивные настроения.

"Объем свободной ликвидности вырос на 5,7 млрд. грн. и составил 82,3 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 8,2 млрд. грн. и составили 58,6 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 2,5 млрд. грн. и составил 23,7 млрд. грн.", - констатировал Куринной.

Участия Нацбанка в сегодняшних торгах банкиры не отмечали, зато обратили внимание на прижимистость экспортеров – те не торопились расставаться с валютной выручкой. В то время как импортеры, напротив, затаривались валютой сразу за 2 дня – пятницу и понедельник.

"Не исключено, что завтра на рынке произойдет отскок. 24 числа, когда украинцы праздновали День Независимости, валюта продолжала поступать на счета. Завтра экспортеры должны выбросить на рынок обязательную часть поступившей выручки. Возможно, это несколько стабилизирует ситуацию", - прокомментировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Наличный рынок

Вместе с тем, значительного спроса на наличную валюту финансисты не отмечали. Вероятно, говорят они, спокойствие людей - временное явление. Ведь население особенно остро реагирует на преодоление психологических курсовых рубежей.

Если завтра наличный рынок уверенно перешагнет отметку 28 грн./$, говорят они, это окажет дополнительное давление на гривну. В этом случае котировки межбанка потянуться к уровню 28,3 грн./$.

Самый дешевый доллар сегодня утром украинцы могли купить по 27,85 грн./$. Однако ближе к концу дня минимальные расценки поднялись к 27,89-27,90 грн./$. Такие котировки выставляли небанковские учреждения и Альфа банк. Большинство же структур готовы были отдавать людям бакс по 27,95-28,0 грн./$. Выкупали валюту у людей в среднем по 27,70-27,80 грн./$.

Черный рынок двигался вслед за межбанком. Утром менялы пробовали задрать курс до 28 грн./$, однако столкнулись с равнодушием покупателей и опустили котировки к 27,82-27,85 грн./$. Однако по мере ослабления гривни на межбанковских торгах подтянули предложение доллара к 27,94-27,98 грн./$.

Неутешительные прогнозы

Относительно хода завтрашних торгов на межбанке финансисты высказывают осторожные прогнозы: многое будет зависеть от объема выброшенной на рынок НДС-гривны, поведения экспортеров в части продажи валютной выручки и "уличных" настроений. Впрочем, большинство сходится во мнении, что без вмешательства Нацбанка курс будет только расти.

"По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,8-27,9 грн. за доллар США," - предположил Куринной.

Вместе с тем, больших надежд на участие в торгах НБУ у рынка нет.

"Нацбанк у с начала августа уже потратил на интервенции для поддержания гривни более полумиллиарда долларов из золотовалютных резервов. Уверен, что вмешиваться в торги он станет только в самом крайнем случае и, скорее всего, точечно", - резюмировал финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

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