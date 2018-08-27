С начала проведения конкурса на должности судей Антикоррупционного суда при 39 вакансиях заявки подали только шесть кандидатов. Об этом сообщает сайт Высшей квалификационной комиссии судей.

Так, среди претендентов, судьи Львовского, Донецкого, Черновицкого и Киевского судов. В частности, судья Соломенского райсуда столицы Виктория Кицюк, которая стала известна после инцидента с полицейскими во время оформления протокола о неправильной парковки.

А также на должности судей ВАСУ подали документы доцент, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета им. Т. Шевченко и частный адвокат.

Конкурс был объявлен 2 августа, прием документов начался 8 августа, последний срок - 14 сентября.

В ВККС ожидают, что формирование Антикоррупционного суда может быть завершено уже через полгода - в марте 2019 года.

"Конечно, влияют и пора отпусков, и большой объем документов, которые нужно собрать, и тенденция к представлению документов непосредственно перед завершением приема документов. Но если ситуация с подачей документов так будет развиваться и дальше, то конкурс может не состояться вообще или придется приглашать Чауса из эмиграции", - написал на своей странице в Facebook бывший член Нацагентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапка.

Ранее "Страна" сообщала, что судей Антикоррупционного суда в Украине будут выбирать под международным надзором.

Также мы писали о том, что Кабмин уже решил, где в Киеве "пропишет" Высший антикоррупционный суд.