В Киеве возле Печерского рынка прорвало теплотрассу. В результате случившегося получил повреждения припаркованный автомобиль. Авария произошла около 17:30. Об этом Информатор узнал на месте.

По словам свидетелей, сначала асфальт начал приподниматься и из-под него струилась вода. В одно мгновение струя пробила асфальт и образовался фонтан высотой около 10 метров.

Фото: kiev.informator.ua

В разные стороны отлетали камни и куски бетонного покрытия: они летели в дом, который стоит напротив, по адресу переулок Кутузова, 5 и повредили припаркованный рядом автомобиль Hyundai. К счастью, обошлось без пострадавших. Для ликвидации последствий аварии прибыли коммунальщики. На месте нам удалось пообщаться с сотрудника ЖЭКа, они рассказали, что хоть прорвало и теплотрассу, но вода текла холодная.

Поэтому, предварительной причиной ЧП можно считать испытания систем отопления, которые проводились на этом участке перед отопительным сезоном. Напомним, 7 августа в одном из дворов на улице Курнатовского прорвало трубу с холодной водой. Высота водяного столба, по мнению местных жителей, достигла 4-5 метров.

Как сообщала "Страна", это не первый случай прорыва труб в Киеве. Ранее в Киеве у метро "Дружбы народов" кипяток из порванной трубы заливает подземный переход.

Мы писали, что в Киеве на Святошино прорвало трубу и затопило улицу. Фонтан прикрыли досками.

Ранее в Киеве прорвало трубу на Ольжича, полиции пришлось заворачивать машины.