Патрульная полиция просит суд оштрафовать экс-посла Украины в США Александра Моцика на 10 тысяч гривень за вождение в пьяном виде. Также в полиции просят лишить Моцика водительских прав на год, передают "Украинские новости".

Об этом идет речь в составленном на Моцика административном протоколе по ч. 1 ст. 130 КУпАП - управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения. Моцику как водителю грозит штраф в размере шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан (10200 грн.) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Сроки рассмотрения протокола пока что неизвестны. Экс-посла Александра Моцика задержали 25 августа на площади Шевченко в Киеве. Он за рулем автомобиля Ford Kuga двигался по кругу по полосе встречного движения.

Также "Страна" сообщала, что перед тем, как сесть нетрезвым за руль экс-посол Украины в США побывал на приеме Порошенко в Мариинском дворце.