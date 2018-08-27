"Укрзализныця" в связи с проведением плановых ремонтов инфраструктуры на участке Жмеринка – Гречаны временно закрыла продажу билетов на ряд поездов в западном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ПАО.

"Для проведения плановых ремонтов инфраструктуры на участке Жмеринка – Гречаны в расписание движения поездов, в частности, курсирующих в западном направлении, вносятся изменения. В связи с этим временно закрыта продажа билетов на некоторые поезда этого направления", - отмечается в сообщении. Ремонтные работы запланированы на вторую и третью декады сентября.

Продажу билетов в "Укрзализныце" планируют возобновить уже на этой неделе, после корректировки графика движения поездов.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализнице" рассказали, где в поезде искать ремни безопасности.

Мы писали, что в "Укрзализнице" прокомментировали задержку поездов на Львовщине из-за аварии товарняка.

Ранее "Укрзализниця" начала предлагать онлайн билеты с пересадкой.