В польском Люблине украинец вышел на проезжую часть и погиб под колесами легковушки. Об этом сообщает Lublin.eska.

Издание пишет, что трагедия произошла в воскресенье, после 20.00. 32-летний украинец внезапно сошел с тротуара на проезжую часть и попал под колеса движущегося автомобиля 31-летнего местного жителя. Украинец погиб на месте.

В полиции утверждают, что водитель был трезв и что они проводят расследование.

Фото: lublin.eska.pl

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