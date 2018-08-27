Министерство образования и науки утвердило свидетельство достижений для учащихся 1-х классов. Об этом говорится в приказе №924 от 20 августа.

В свидетельстве достижений, которое заменит табели, будет отмечаться характеристика личных достижений учащихся и дана оценка активности ребенка, самостоятельной работы на уроке, сотрудничеству с другими учениками и тому подобное.

Таким образом учителя, которые будут преподавать учебные предметы в школе, начнут давать характеристику компетенциям ученика по четырехуровневой системе:

имеет значительные успехи;

демонстрирует заметный прогресс;

достигает результата с помощью учителя;

еще требует внимания и помощи в изучении того или иного предмета.

Первая часть свидетельства заполняется в октябре, как промежуточная. А вторая - в мае, как итоговая. Она содержит оценки предметных компетенций, пишет Жизнь. Правда.

Документ: life.pravda.com.ua

В первом классе оценивание имеет описательный характер как уровня усердия и социального поведения, так и предметов и образовательного процесса в целом, но не результата.

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