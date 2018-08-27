В Мексике на сельскохозяйственных угодьях в муниципалитете Уехоцинго нашли расчлененным тело украинки Ярославы Ненастиной.

Как сообщает ТСН, после расследования полиция нашла и арестовала предполагаемого убийцу, который вскоре должен предстать перед судом. По версии следствия, убийцей мог быть мексиканец, которого зовут Альфонсо.

"Он связался со своей жертвой в одном из магазинов мексиканской торговой сети Oxxo, оттуда они отправились в его квартиру, где он убил женщину, расчленил ее и спрятал доказательства, бросив останки в поле. Но обнаруженная одежда и особые знаки (татуировки) жертвы помогли идентифицировать и найти предполагаемого убийцу", - говорится в сообщении.

Об инциденте также стало известно из сообщения местной жительницы, которая опубликовала фото погибшей и обратилась с просьбой финансово поддержать ее мать. В свою очередь знакомая убитой Наталья сообщила журналистам, что подозреваемого в убийстве 37-летней украинки задержали, но в ближайшее время его могут выпустить.

Согласно сообщению, родители девушки утверждают, что украинское посольство в стране пока не способствует выяснению обстоятельств.

По данным источника, украинка родилась в Киеве, жила в Мексике уже около 20 лет и имела двух детей - 10- и 13-летнего возраста.

Фото: elsoldepuebla.com.mx

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