Британский музыкант, лидер легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс попал в базу данных сайта "Миротворец" после скандальных высказываний. Его персональная карточка появилась в разделе "Чистилище".

Причинами для внесения Уотерса в базу указаны антиукраинская пропаганда, покушение на территориальную целостностью Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма Россией.Основанием этому стало интервью музыканта российскому изданию "Известия", в котором он заявил, что Революцию достоинства 2013-2014 годов организовали в Вашингтоне, а Россия "имеет все права на Севастополь".

Фото: myrotvorets.center

Интервью Роджерса от 27 августа приурочено к его московскому выступлению 31 августа и озаглавлено цитатой "Вы хотите начать войну с русскими? Вы что, сумасшедшие?" На вопрос журналистов о статусе Крыма, приводится такой ответ: "Я не очень силен в геополитике. Я знаю, что Севастополь очень важен для России и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город. Смена власти на Украине, спланированная Вашингтоном, просто спровоцировала Москву на дальнейшие действия". Кроме того, он обвинил в расколе Украины экс-официальную представительницу Госдепа США Викторию Нуланд.

Напомним, Роджерс известен тем, что открыто выражает свои политические взгляды. В частности, поддерживает Палестину в конфликте с Израилем, из-за чего отказывается выступать на территории еврейского государства.

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