В понедельник, 27 августа, доллар на межбанке вырос на 12 копеек до 27,98-28,00 грн. Об этом сообщает финансовый портал IBC.ua.

Курс евро вырос в продаже на 6 копеек до 32,53, курс покупки упал на 6 копеек до 32,599 грн. Стоимость российского рубля несколько выросла и в покупке, и в продаже до 0,4165-0,4170.

Напомним, за одну неделю августа гривна потеряла в стоимости столько же, как за весь июль, девальвировав на 1,9%. При этом, за последние три недели НБУ продал 526,6 млн долларов в ходе интервенций для сглаживания колебаний на межбанке.

Ранее "Страна" сообщала, что официальный доллар "похудел" на 3 копейки.

Также мы писали о том, что Минфин тестирует госдолг по курсу 36 грн/$.