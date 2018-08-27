Если раньше популяными предметами из автомобильных деталей у воров были фары от автомобилей "Порш Кайен" и "Фольксваген Туарег" по причине легкого демонтажа и довольно солидной стоимости на автобазарах, то сегодня воры зачастили с кражами автомобильных зеркал с популярных моделей BMW. Об этом сообщили "Стране" собственные источники в Национальной полиции.

Стоимость такого автоаксессуара исчисляется несколькими тысячами гривен за единицу, поэтому киевляне и гости столицы, паркующие свои "бумеры" под домом без охраны, оказались в группе риска.

Только за один сегодняшний день в одном Печерском районе Киева сняли зеркала сразу с четырех машин BMW, причем трое потерпевших - соседи.

Первое заявление о краже поступило в полицию около 9 часов утра. По адресу: бульвар Дружбы Народов, 14-16 в элитном ЖК "Avenue" заявительница лишилась обоих зеркал от "бумера" на сумской регистрации. Через несколько часов еще один потерпевший сообщил, что во дворе того же дома за ночь открутили зеркала с автомобиля "BMW X5" на харьковской регистрации. Затем в полицию позвонила жительница того же ЖК и заявила что у нее ночью украли оба зеркала с "БМВ Х5" на литовской регистрации.

Несколько позже полицию атаковала жительница центральной улицы Станиславского, у которой выкрали зеркала с "БМВ Х4" припаркованной там же на Станиславского.

По всем фактам заведены уголовные дела по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража). Полиция предполагает, что ночной рейд по зеркалам дело рук одних и тех же воров и советует потерпевшим следить за сайтами, где продаются автомобильные аксессуары, так как скоро краденное скорее сего всплывет на интернет сайте olx.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве накануне Дня флага украли флаг Украины на Апелляционном суде, а также о том, что на Печерске за одну ночь обокрали частный элитный детсад и квартиру.