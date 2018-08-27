В Дергачах Харьковской области подожгли Volkswagen Transporter депутата Дергачевского районного совета Анатолия Бангена. Об этом в воскресенье, 26 августа, депутат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, поджог авто был совершен примерно в 22:00.

"Только благодаря тому, что у меня в гостях были мои друзья, нам удалось затушить пожар до приезда пожарных", - отметил Банген.

"По счастливому стечению обстоятельствах не взорвался топливный бак и никого из людей не было поблизости автомобиля, на мой взгляд, это месть мне за мою гражданскую позицию как депутата и как гражданина Украины", - написал Банген.

Фото: facebook.com/people/Anatoly-Bangen/

Как сообщала "Страна", ранее суд арестовал жителя Харьковской области, который поджег облитую водкой подругу.

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