В Харьковской области подожгли авто депутата
В Дергачах Харьковской области подожгли Volkswagen Transporter депутата Дергачевского районного совета Анатолия Бангена. Об этом в воскресенье, 26 августа, депутат сообщил на своей странице в соцсети Facebook.
По его словам, поджог авто был совершен примерно в 22:00.
"Только благодаря тому, что у меня в гостях были мои друзья, нам удалось затушить пожар до приезда пожарных", - отметил Банген.
"По счастливому стечению обстоятельствах не взорвался топливный бак и никого из людей не было поблизости автомобиля, на мой взгляд, это месть мне за мою гражданскую позицию как депутата и как гражданина Украины", - написал Банген.
Фото: facebook.com/people/Anatoly-Bangen/
Как сообщала "Страна", ранее суд арестовал жителя Харьковской области, который поджег облитую водкой подругу.
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