В городе Днепр на Сичеславской Набережной возле одного из ресторанов задымился автобус. Он ехал в центр города и имел маршрут №120. На момент задымления в салоне находились пассажиры.

После задымления водитель не растерялся и самостоятельно потушил машину. Ему помогали некоторые пассажиры, передает Dnepr24.

По сообщению председателя профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаила Тонконогого, в больших автобусах иногда заклинивают тормозные колодки. Это создает много дыма и выглядит как пожар. На самом же деле, ничего критичного и страшного в этом нет, и пассажиров опасности не подвергает.

Фото: dnepr24.com.ua

Как сообщала "Страна", под Ивано-Франковском автомобиль упал в реку, водолазы ищут пропавшего пассажира. ДТП произошло поздним вечером.

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