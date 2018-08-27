Власти Тернополя открыли самую длинную в Украине систему аэрационных фонтанов: более 300 метров. Об этом пишет пресс-служба мэрии города.

Фонтан светится сине-желтыми цветами. Накануне Дня независимости была обустроена очередная линия фонтана, которая тянется от причала в направлении Надставной церкви.

В прошлом году в Тернополе запустили первую линию аэрационных фонтанов, которая составляла 122 метра. А уже в этом году здесь установлено 180 форсунок с прожекторами, струя воды из каждой достигает 9 метров в длину и почти 4 метра в высоту.

Такое фонтан выполняет не эстетическую функцию, но и насыщает воду кислородом.

Фото: rada.te.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Тернополе появится скульптура мастера Йоды из "Звездных войн".

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