Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая недавно вышла замуж в присутствии Путина, стало плохо во время Европейского форума, проходившего в городе Альпбах. Об этом пишет Die Kronen Zeitung в понедельник, 27 августа.

По словам ее представителя Томаса Шнелля, Кнайсль оказали медицинскую помощь, после чего она отдыхала в своем гостиничном номере.

Ранее "Страна" собрала все подробности свадьбы главы МИДа Австрии, на которую приехал президент России.

Мы писали, что Путин написал пожелание на авто и уехал со свадьбы главы МИД Австрии на встречу с Меркель.

Ранее австрийский министр рассказала, что случайно пригласила Путина на свадьбу. Кнайсль рассказала, что с Путиным близко не общается, а его приглашение на свадьбу было "абсолютно спонтанным" шагом. В начале июня министр пригласила на свадьбу коллег по правительству и президента Австрии, поскольку "так положено". На принятии 5 июня, когда российский президент находился с визитом в Вене, Кнайсль спонтанно решила его пригласить, чтобы "познакомить с женихом".