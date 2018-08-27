В Полтавской области патрульные полицейские остановили водителя, содержание алкоголя в крови которого превышало норму в 21 раз. На него составлен административный протокол. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Полтавской области.

Вечером 26 августа в Полтаве во время оформления ДТП патрульные остановили автомобиль ВАЗ-2105, чтобы привлечь водителя в качестве свидетеля. "У мужчины за рулем стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения - нечеткая речь, запах алкоголя из полости рта, дрожание пальцев рук", - сообщили правоохранители.

Водитель согласился пройти проверку на алкотестере и результат показал - 4,32 промилле алкоголя, что более чем в 21 раз превышает допустимую норму.

Фото: patrol.police.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Сумами пьяный мотоциклист сбил трех девушек. На момент приезда сотрудников полиции пострадавшие молодые женщины и несовершеннолетняя девушка уже были госпитализированы в местную больницу.

Напомним, что ученые выяснили, что алкоголь может быть вреден в малых дозах и в любых количествах.