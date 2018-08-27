В России оппозиционера Алексея Навального арестовали на 30 суток.

Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Поводом для ареста Навального 25 августа стала январская "забастовка избирателей". Самого политика задержали на акции в Москве, которая не была согласована городскими властями. Кстати, после задержания политик был доставлен в травмпункт с подозрением на перелом пальца. По данным источников СМИ, у Навального не обнаружили серьезных травм.

Из-за ареста Навальный пропустит объявленную им акцию против пенсионной реформы. Политик призывал выйти на всероссийскую акцию в единый день голосования 9 сентября. Власти большинства городов, где запланированы митинги, пока не рассмотрели заявки от сторонников Навального; правительство Москвы отказалось согласовать митинг. Навальный уже заявил, что акции 9 сентября должны состояться, несмотря на его арест.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве накануне выборов мэра задержали Навального.

Также мы писали о том, что оппозиционный политик Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста.