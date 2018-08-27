Депутат Александр Грановский (БПП) написал в Facebook о факте вымогательства денег от его имени. Он также разместил сканы переписок с мошенниками. В одно случае речь идет, вероятно, 45 тысячах долларов.

"Друзья, неустановленные на данную минуту мошенники отправляют сообщения в WhatsApp/Telegram, представляясь моим именем и просят через посредников передать различные суммы денег. Убедительно прошу игнорировать подобные сообщения и, вне всякого сомнения, никакие средства никому не передавать", - написал Грановский.

Скриншоты: facebook.com/Александр Грановский

Как сообщала "Страна", канун Дня независимости влиятельный нардеп от БПП Александр Грановский (в СМИ его называют "смотрящим" за судами от Банковой) провел в Австрии на престижном курорте Фельден-ам-Вёртер-Зее в окружении друзей и ряда политиков.

Мы писали, чем на самом деле занимается близкий к Петру Порошенко депутат Александр Грановский.

Мы рассказывали, что депутат от БПП Грановский продал BMW и задекларировал наличными почти $1 миллион.