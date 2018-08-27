Конфликт на Донбассе, коррупция, безработица и низкие заработные платы и пенсии - самые острые проблемы в Украине. К таким выводам пришли специалисты компании Seetarge по итогам проведенного социологического исследования, пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно результата социсследования, наиболее актуальной проблемой для Украины является военный конфликт на востоке страны, считают 77% опрошенных. При этом половина опрошенных такой проблемой считают коррупцию и взяточничество, треть респондентов указали на безработицу, 19% - на низкие зарплаты и пенсии, а 16% - на недостаточный уровень соцзащиты.

Среди наиболее важных личных проблем респонденты назвали низкий уровень зарплат и пенсий (52% опрошенных), повышение тарифов (49%), повышение цен и инфляция (45%). При этом военный конфликт на востоке страны лично волнует четверть респондентов, а проблема безработицы – 23% опрошенных.

Основными угрозами для украинцев, по мнению опрошенных, является экономический крах (60%), обнищание населения (55%), активизация боевых действий на Донбассе (49%), массовый выезд украинцев за границу (47,5%) и угроза полномасштабной войны с Россией (43%).

При этом мнения опрошенных касательно того, может ли Украина самостоятельно решать свои проблемы, разделились: 45,4% респондентов ответили, что может, а 42,3% - что Украина нуждается для этого в международной поддержке.

Также почти 80% опрошенных высказались против продажи земель сельхозназначения.

Помимо этого, респонденты считают, что в Украине есть социальная напряженность между бедными и богатыми (71%) и между руководителями и нанятыми работниками (57%). При этом напряжения между представителями разных поколений, этническими группами, жителями разных регионов и городским и сельским населением в подавляющем большинстве респонденты не видят.

Опрос был проведен методом личного интервью (face-to-face) с 26 июля по 17 августа 2018 года в 24 областях Украины и Киеве (за исключением оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Было опрошено 2,627 тыс. респондентов из 63 городов и 105 сельских населенных пунктов. Для повышения репрезентативности исследования по типу населенного пункта с помощью технологии "boost" (усиление) была увеличена часть респондентов из сел. Погрешность выборки не превышает 1,92%.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы рассказали нам о главных достижениях и провалах Украины за годы независимости.

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