Харьковские пограничники на границе с Россией задержали мужчину, который пытался незаконно перевести в соседнюю страну двух бычков. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники с помощью переносного тепловизионного комплекса обнаружили движение неизвестного лица в сторону государственной границы в районе населенного пункта Рубленое. "Выдвинувшись на перехват, недалеко от границы правоохранители задержали мужчину без документов, который пытался незаконно перевести из Украины в Россию двух бычков. По словам задержанного он является гражданином Украины, 1989 года рождения", - сказано в сообщении.

За попытку незаконного пересечения границы и нарушение правил пограничного режима на мужчину составлены административные материалы.

Бычки изъяты в установленном порядке и переданы представителям Государственной фискальной службы (ГФС).

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