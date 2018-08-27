Прокуратура сообщила о подозрении трем шахтерам ПАО "Шахтоуправление "Покровское", преступная халатность которых повлекла смерть 19-летнего практиканта. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В сообщении отмечается, что Красноармейская местная прокуратура установила нарушения в действиях трех работников предприятия, которые во время ремонта стыковых соединений лент конвейеров оставили практиканта без присмотра в опасной зоне действия движущихся частей конвейера.

"Грубое пренебрежение положениями закона Украины "Об охране труда", Горного закона Украины и Инструкции по обучению работников шахт со стороны указанных лиц привело к смертельному травмированию юноши", - сказано в сообщении.

Таким образом, 41-летнему горнорабочему, который был инструктором по прохождению производственной практики у погибшего юноши, и двум подземным электрослесарем 23-ти и 46-ти лет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

В прокуратуре напомнили, что 14 июня 2016 года на одном из участков ПАО "Шахтоуправление "Покровское" от травм, полученных от движущихся частей конвейера, погиб 19-летний ученик подземного горнорабочего.

ПАО "Шахтоуправление "Покровское" – крупнейший производитель коксующего угля в Украине.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды). Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%).

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