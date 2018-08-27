Блогер Анатолий Шарий назвал свою блокировку в соцсети Facebook началом избирательной компании Петра Порошенко. По мнению блогера, за удалением его страницы стоят "отдельные модераторы", с которыми сумели связаться из Администрации президента.

"Выборы начались. Администрация Порошенко начала свою работу по выкоренению инакомыслия в любом его проявлении.

Блогер акцентировал внимание что сперва был заблокирован его верифицированный аккаунт, т.е. подтвержденный администрацией Facebook.

Сначала был заблокирован мой верифицированный аккаунт на Фейсбук с более чем 280 тысячами подписчиков. Сначала они его заблокировали. У меня (мой аккаунт - Прим.Ред.) блокируют только на 30 дней. У меня нет такого, что-то там предупреждений или 7 дней, или 24 часа (блокировки - Прим.Ред.). За комментарий 2012 года", - сообщил Шарий.

Затем был заблокирован и вспомогательный аккаунт блогера. Шарий рассказал о непосредственном механизме блокировки.

"Как они это делают. Они внедряются в друзья (в фейсбук - Прим.Ред.), а потом начинают жаловаться, что кто-то выдает себя за их "друга". Вот таким вот образом они это делают, тем самым убивая вспомогательный аккаунт", - сообщил он.

"На основной аккаунт они жалуются со вспомогательного аккаунта. (По схеме - Прим.Ред.) "Кто-то выдает себя моего друга и так далее".

"Сегодня ночью был удален без предупреждения, без предоставления какой-нибудь формы обратной связи", - написал он. Шарий сообщил, что в момент блокировки находился в бане и по этой причине не мог нарушить никакие правила сообщества.

Блогер сообщил, что ему несколько раз удаляли и другие страницы, которые затем он восстанавливал. Также он рассказал и показал на видео, как каждый может написать запрос в Фейсбук с просьбой разобраться в ситуации.

"Я абсолютно убежден что это (блокировка - Прим.Ред.) делается посредством связи Администрации президента с представителями модерации Фейсбук. Я очень сильно прошу не преувеличивать и не делать из вот этого вот, что Госдеп там еще, кураторы, США или еще что-то. Нет. Я знаю, как они (АП - Прим.Ред.) это делают.

У них есть контакты с отдельными модераторами. Модераторами на Facebook, которые работают на Фейсбук, которые великие патриоты, которые покинули Украину для того, чтобы заработать длинный доллар и работают сейчас в штатах", - сообщил Шарий.

Блогер отметил, что "эти люди всерьез считают, что таким образом (блокированием аккаунтов - Прим.Ред.) помогают своей стране. Таким образом они помогают исключительно украинской власти".

"Предвыборная началась, сейчас возможно все что угодно. И эта власть пойдет на все, чтобы прикрыть рот тем, кто им на самом деле неудобен. Потому что такое движение против одного человека я, конечно, вижу впервые", - резюмировал блогер.

Видео: youtube.com/Анатолий Шарий

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