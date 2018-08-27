Заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова заметили среди пассажиров рейса Ницца-Киев.

Фото, подтверждающие этот факт, выложила на своей странице в Facebook адвокат Марина Паринова. "Обычный выходной замглавы администрации президента Алексея Филатова: лазурный берег, бизнес-класс, рейс Ницца - Киев вчера", - подписала кадры Паринова.

Отметим, что никаких больше подробностей о визите Филатова во Францию неизвестно.

Фото: Facebook/Марина Паринова

Отметим, что, как видно, на изображении, рейс PS136 действительно летает из Борисполя в Ниццу. Это борт Международных авиалиний Украины.

Напомним, в июле-2018 стало известно, что гражданскую жену замглавы АП Филатова поставили на прослушку.

Как сообщала "Страна", замглавы АП Филатов забыл указать в декларации гражданскую жену и ее юрфирму.