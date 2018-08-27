Замглавы АП Филатова заметили в самолете на Ниццу. Фото
Заместителя главы Администрации президента Украины Алексея Филатова заметили среди пассажиров рейса Ницца-Киев.
Фото, подтверждающие этот факт, выложила на своей странице в Facebook адвокат Марина Паринова. "Обычный выходной замглавы администрации президента Алексея Филатова: лазурный берег, бизнес-класс, рейс Ницца - Киев вчера", - подписала кадры Паринова.
Отметим, что никаких больше подробностей о визите Филатова во Францию неизвестно.
Фото: Facebook/Марина Паринова
Отметим, что, как видно, на изображении, рейс PS136 действительно летает из Борисполя в Ниццу. Это борт Международных авиалиний Украины.
Напомним, в июле-2018 стало известно, что гражданскую жену замглавы АП Филатова поставили на прослушку.
Как сообщала "Страна", замглавы АП Филатов забыл указать в декларации гражданскую жену и ее юрфирму.