Президент Украины Петр Порошенко намерен в сентябре посетить Нью-Йорк и выступить на Генассамблее ООН. Его встреча с президентом США Дональдом Трампом "пока не планируется".

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе пресс-клуба совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает "Интерфакс-Украина".

"Такие планы есть относительно участия, очевидно, президента... я надеюсь, что в этом году у нас такой будет визит", - сказал Чалый.

Дипломат добавил, что предусмотрено выступление Порошенко на Генассамблее ООН, ряд двусторонних встреч, в частности с инвесторами, бизнесом и диаспорой.

При этом, отвечая на вопрос о возможности двусторонней встречи президентов США и Украины Чалый сказал: "Пока такая встреча не планируется, но так или иначе сверка часов должна быть... думаю, полноценной часовой встречи не будет".

Как сообщала "Страна", украинские шахтеры пожаловались на космические долги в ООН. Перед Днем независимости и Днем шахтера задолженность достигла 1 миллиарда гривен.

Отметим, что генсек ООН готовится к активному восстановлению мира в Украине.