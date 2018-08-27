Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что ее шеф из собственного кармана оплатил проморолик, который он разместил в соцсети в день независимости Украины, 24 августа.

Об этом пресс-секретарь написала в комментариях под постом блогера Алены Яхно.

Фото: facebook.com

"Ролик идет в рекламном блоке, оплаченный официально с частного счета", - написала Сарган в комментариях.

В ответ пользователи поинтересовались у Сарган, почему частные лица оплачивают рекламу государственных деятелей - и почему их личность не раскрывается. Ведь сам генпрокурор - не частное лицо. И неизвестно, как именно он отблагодарит неизвестное "частное лицо" - с использованием служебного положения или нет.

После чего Сарган пояснила, что генпрокурор - и есть то частное лицо, которое оплатило рекламу.

Напомним, что в опубликованном Луценко проморолике речь не идет о достижениях ГПУ, как это практиковалось ранее. На видео - семейная иддилия генпрокурора под его закадровый монолог о судьбах Украины.

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