Стало известно, кто оплатил проморолик генпрокурора Луценко, который он опубликовал в День независимости
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что ее шеф из собственного кармана оплатил проморолик, который он разместил в соцсети в день независимости Украины, 24 августа.
Об этом пресс-секретарь написала в комментариях под постом блогера Алены Яхно.
Фото: facebook.com
"Ролик идет в рекламном блоке, оплаченный официально с частного счета", - написала Сарган в комментариях.
В ответ пользователи поинтересовались у Сарган, почему частные лица оплачивают рекламу государственных деятелей - и почему их личность не раскрывается. Ведь сам генпрокурор - не частное лицо. И неизвестно, как именно он отблагодарит неизвестное "частное лицо" - с использованием служебного положения или нет.
После чего Сарган пояснила, что генпрокурор - и есть то частное лицо, которое оплатило рекламу.
Напомним, что в опубликованном Луценко проморолике речь не идет о достижениях ГПУ, как это практиковалось ранее. На видео - семейная иддилия генпрокурора под его закадровый монолог о судьбах Украины.
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