В Украине задержали семерых человек, которые сообщали о ложных террористических действиях в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В Хмельницком разоблачили местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил о захвате и подрыве одного из банковских учреждений. Ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями).

В Николаевской области сотрудники СБУ задержали еще одного анонима, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о готовящемся теракте. Открыто производство.

В Днепре разоблачили несовершеннолетнего, который сообщил о минировании общеобразовательной школы. С родителями "шутника" провели профилактическую работу.

"В преддверии празднования Дня Независимости Украины активизировались "минеры" и в Одесской области", – отмечает СБУ.

Так, пьяный "телефонный террорист угрожал взорвать мешки со взрывчатым веществом в центре Одессы. "О минировании гаража, расположенного на территории одной из общеобразовательных школ города, сообщил другой подвыпивший" подрывник ", - добавляет СБУ.

После сообщения о якобы минировании городского железнодорожного вокзала оперативники спецслужбы задержали еще одного местного жителя, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и получил условный срок наказания.

"Еще один аноним "со стажем" под действием алкоголя угрожал взорвать один из райотделов полиции. Им оказался местный бездомный, который уже привлекался к уголовной ответственности за "минирование" супермаркета, спортплощадки и интернет-кафе", – добавляет СБУ.

По всем этим фактам возбуждены уголовные производства, задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 259 УКУ.

"Независимо от мотивов "телефонных террористов", их действия караются лишением свободы на срок от 2 до 6 лет, за повторный звонок злоумышленник может быть осужден на срок от 4-х до 8-ми лет", - заявил в ведомстве. Кроме того "телефонным анонимам" также придется компенсировать расходы государственных и коммерческих учреждений, которые понесли убытки от их противоправных действий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине задержали трех лжеминеров из разных областей.

Также мы писали, что во Львове " электронный минер" требует 5 тысяч гривен, угрожая взорвать областную больницу.